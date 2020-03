Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lille s'impose à Nantes et suit le rythme de Rennes Reuters • 01/03/2020 à 17:38









Lille s'impose à Nantes et suit le rythme de Rennes par Samuel Martin (iDalgo) Lille enchaîne. Après la nette victoire face à Toulouse la semaine passée, les Dogues ont réussi à l'emporter ce dimanche après-midi à Nantes (0-1). Plus agressifs, ils commencent la rencontre tambour battant en mettant la pression sur des Canaris qui voulaient confirmer leur victoire au Vélodrome samedi dernier. Néanmoins, Alban Lafont retarde l'échéance à plusieurs reprises avec des parades de grande classe. Tout d'abord, il se couche bien devant Loïc Rémy (24') parfaitement servi par Ikoné avant de s'envoler sur une reprise de Fonte après un corner tiré par Renato Sanches (26'). Il continuera son show eu retour des vestiaires sur une frappe de Bamba (54') avant de céder face à Benjamin André, auteur d'une belle tête croisée au premier poteau d'un corner (58', 0-1). Pas dangereux, les Nantais essaieront d'égaliser notamment avec un coup de casque de Pallois, mais celui-ci termine seulement à quelques centimètres du poteau gauche de Maignan (89'). Les protégés de Christophe Galtier restent à 1 point de Rennes troisième tandis que le FCN stagne dans la deuxième partie de tableau.

