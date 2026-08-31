Lille s'apprête à réaliser une nouvelle énorme vente

Un été qui en vaut plusieurs. Le LOSC n’a pas encore fini de remplir ses caisses après la vente record d’Ayyoub Bouaddi à Manchester City. En quête d’un remplaçant à Anthony Gordon depuis le départ de l’ailier anglais pour le FC Barcelone, Newcastle s’apprête à trouver son bonheur en s’attachant les services de Matias Fernàndez-Pardo, selon L’Equipe . L’international belge de 21 ans devrait rejoindre les Magpies contre 65 millions d’euros.

Une deuxième saison à Lille et puis s’en va

Le joueur passé par La Gantoise vient de conclure sa deuxième saison à Lille au terme de laquelle il aura inscrit 8 buts en 29 rencontres de Ligue 1. Fernàndez-Pardo a également goûté au parfum de la Ligue des champions sous la tunique nordiste lors de l’exercice 2024-2025. Une expérience qui pourrait lui servir au moment de prendre part aux grandes joutes anglaises.…

MB pour SOFOOT.com