Lille replonge l'OL dans le doute

Incapable de s'imposer à l'extérieur depuis le mois de mars, le LOSC s'est imposé mardi soir (0-1) à Lyon grâce à un but de malin inscrit par Jonathan Ikoné en seconde période. Et revoilà l'OL face à ces maux.

Lyon 0-1 Lille

Pelote et pétard mouillé

À l'extérieur, ces types-là étaient malades, incapables de gratter le moindre succès depuis le mois de mars et même habitués à ramasser, le plus souvent du temps, des graines de déprime depuis quelques semaines. Mais Christophe Galtier, lui, ne voulait pas paniquer. Pas le genre du mec, qui avait la certitude qu'au bout d'un moment, tout ça finirait bien par tourner en faveur de son LOSC. Bingo : face à un OL en vrac, trop lisible et pas foutu de vraiment inquiéter Mike Maignan, Lille repart de Lyon avec son premier succès en déplacement de la saison. À l'apéro, Rudi Garcia avait demandé au monde entier de "" sur les compliments. On sait maintenant pourquoi.Car si les Lyonnais débutent la rencontre avec des pneus surgonflés, Memphis Depay tentant même de faire tomber le LOSC de sa bécane après moins d'une minute de course, ce à quoi Mike Maignan s'oppose avec autorité, les hommes de Garcia lèvent rapidement le pied. Pire : ils décident même de s'éteindre dangereusement pendant 25 grosses minutes. Une période durant laquelle Renato Sanches, déjà très intéressant face à Dijon durant le week-end, s'allume et souffle quelques braises au milieu d'un Groupama Stadium qui ne sait pas trop quoi penser de la nouvelle proposition sans vie d'un OL paumé. Notamment défensivement : après dix minutes de bagarre, Anthony Lopes décolle alors pour attraper une pelote envoyée de la tête par Osimhen. Dans la foulée, Sanches envoie une deuxième mandale sur le but lyonnais, mais ne parvient pas à toucher le cadre. Au bout d'une demi-heure de débat, un constat ressort en vitesse des tiroirs : cet OL peine Lire la suite de l'article sur SoFoot.com