Lille renverse l’OM

Mené par un OM bien en place en première période, le LOSC a su passer la seconde et mettre la tête sous l'eau à deux reprises aux Marseillais (2-1) qui ont certainement dit adieu à une qualification directe pour la Ligue des champions, ce samedi soir au stade Pierre-Mauroy.

Lille 2-1 Marseille

Buts : David (50 e , SP), Bamba (73 e ) pour le LOSC // Clauss (29 e ) pour l’OM

Lille et Fonseca jouaient une place en Coupe d’Europe, Marseille et Tudor un ticket direct pour la C1. Voilà l’enjeu qui planait autour de cet électrique Lille-OM qui a finalement tenu ses promesses après un premier acte fermé et tendu. L’OM a pris les devants, le LOSC a répondu puis submergé les Olympiens, et se retrouve au coup de sifflet final à rêver de nouveau d’une quatrième place. Pour l’OM en revanche, le costume de dauphin semble s’éloigner pour de bon.…

Par Andrea Chazy, au stade Pierre-Mauroy pour SOFOOT.com