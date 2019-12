Lille : Renato Sanches, l'heure de la renaissance

C'est à des choses simples que l'on mesure le plaisir et la confiance retrouvés de Renato Sanches. Il fallait voir le milieu portugais de 22 ans, il y a dix jours en championnat, déposer cinq joueurs dijonnais au fil d'une chevauchée de 80 mètres entamée depuis son camp. Puis face aux Lyonnais (victoire 1-0), trois jours plus tard, réaliser une accélération similaire dans le couloir droit. L'ovation du stade Pierre-Mauroy face à Brest à sa sortie (1-0), vendredi dernier, était également un signe fort.Ces prouesses individuelles, il ne les réussissait plus depuis l'Euro 2016, qu'il a remporté à 18 ans avec le Portugal. Pendant ce tournoi, il avait crevé l'écran au point d'être élu « meilleur jeune » de la compétition devant Kingsley Coman. Mais qu'il est difficile, dans le foot d'aujourd'hui, pour un jeune talent de dépasser le stade de l'éternel espoir... Pour Renato Sanches, transféré du Benfica au Bayern Munich l'été de l'Euro (35 millions d'euros), avant d'arriver à Lille à l'été 2019, la confirmation est difficile. Avant les trois dernières rencontres du Losc, toutes soldées par une victoire, Sanches n'avait pas enchaîné trois titularisations en championnat depuis novembre 2017. Dès lors, sa constance physique et technique depuis dix jours sonne déjà comme un exploit.«Un joueur d'un niveau élev黫 Cela bout en lui, c'est un gros compétiteur, déclarait son entraîneur Christophe Galtier avant Lyon-Lille. Il a été frustré de ne pas beaucoup jouer pendant les saisons précédentes. » Après la rencontre, le coach lillois a tenu à saluer la performance du jeune portugais : « C'est un joueur d'un niveau élevé qui doit apporter ses qualités au service du collectif. Il le fait bien depuis deux matchs. »Le retour en grâce de Renato Sanches est la plus belle promesse d'une première moitié d'exercice lilloise au goût amer, marquée par une navrante élimination des ...