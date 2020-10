Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lille remporte le derby sans difficulté Reuters • 18/10/2020 à 23:15









Lille remporte le derby sans difficulté par Samuel Messberg (iDalgo) Le LOSC et le Racing Club de Lens se sont affrontés en clôture de la 7e journée de Ligue 1 au Stade Pierre Mauroy de Lille pour le 11e derby du Nord. Et ce fut une victoire plutôt facile pour les Lillois qui se sont imposés 4-0 grâce à des buts de Burak (11'), Bamba (47'), Ikoné (69') et Yazici (79'). Cette victoire permet au LOSC de prendre la première place du championnat en devançant le PSG de 2 points. Les Lensois sont eux 5e avec 13 points malgré cette dure défaite. Prochain match pour les Lillois à Prague où ils affronteront le Sparta avant d'affronter Nice le weekend prochain. De son côté, Lens recevra Nantes à Bollaert dimanche prochain.

