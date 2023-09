information fournie par So Foot • 26/09/2023 à 23:04

Lille-Reims : Umtiti aurait fait un malaise à la pause

Ou comment joueur avec le feu.

Touché à la tête lors d’un violent choc avec Junya Ito lors de la première période entre Lille et Reims (38 e ), match décalé de la 6 e journée de Ligue 1, Samuel Umtiti aurait fait un malaise dans les vestiaires à la mi-temps selon Prime Video. Le défenseur lillois, pourtant sonné et allongé au sol après ce duel avec l’attaquant japonais, a insisté pour rester sur le terrain après être sorti brièvement et avoir échangé avec le staff médical. Finalement, le champion du monde 2018 a été remplacé à la pause par Alexsandro puisqu’un protocole commotion a été déclenché, toujours selon les informations de Prime Vidéo.…

TM pour SOFOOT.com