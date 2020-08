Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lille, première victoire à Reims Reuters • 30/08/2020 à 15:45









Lille, première victoire à Reims par Adonis Vesin (iDalgo) Lille a décroché sa première victoire de la saison à Auguste-Delaune. Jonathan Bamba a inscrit le seul but de la rencontre face à Reims d'une frappe puissante au premier poteau de Rajkovic. Après son match nul contre Rennes à Pierre-Mauroy, le Losc passe la marche avant grâce au deuxième but de la saison de son ailier. Les Nordistes comptent à présent 4 points en Ligue 1 au terme d'une partie maîtrisée en Champagne-Ardenne. De son côté, le Stade de Reims ne concrétise pas sa bonne performance à Monaco (2-2) et termine la rencontre sans le moindre tir cadré. David Guion a pourtant tout tenté dans le dernier quart d'heure en faisant entrer tous ses attaquants.

