Lille perd pour la première fois à Brest par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche après-midi se déroulait la suite de la dixième journée de Ligue 1 avec le match opposant Brest et Lille. Ce sont les Brestois qui se sont imposés sur le score de 3-2 après avoir mené 3-0 après les buts de Pierre-Gabriel (15'), Perraud (19') et Cardonna (42'). C'est Burak Yilmaz qui a redonné espoir au LOSC avec un doublé (45+3', s.p., 57'). Cette victoire permet aux Brestois de remonter à la treizième position du classement tandis que Lille voit le leader parisien s'échapper avec cinq points d'avance. En cas de victoire de Nice contre Monaco ce dimanche, Lille verrait les Aiglons prendre la place de dauphin.

