Lille passe sans forcer, Nancy coule à Belfort par Matthieu Cointe (iDalgo) Lille est en 8es de finales de la Coupe de France après sa victoire 2 à 0 sur la pelouse de Gonfreville, club de National 3. Les hommes de Christophe Galtier n'ont pas forcé leur talent et ont attendu la 69e minute pour inscrire leur premier but. Loïc Rémy a marqué son cinquième but de la saison TCC sur un service de Bamba, et Osimhen est venu clore les débats sur une merveille de ballon piqué (90+2). Pour la première fois de son histoire Belfort atteint les 8es de finale de Coupe de France. Le club de National 2 est parvenu à battre Nancy dans un match au scénario hitchcockien (3-1). Les Belfortains ouvrent le score en tout début de match, puis l'ASNL égalise à la 25e avant de rater un pénalty deux minutes plus tard. Buteur nancéiens, Papis Malaly Dembele est ensuite expulsé à l'heure de jeu. Réduits à 10, les Rouges et Blancs n'y sont plus, et Thomas Regnier vient offrir la qualification à Belfort avec un doublé en cinq minutes.

