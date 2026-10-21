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Lille ou Lens : lequel des deux pourra nous donner le sourire ?
information fournie par So Foot 21/10/2026 à 00:27

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Florian THAUVIN of Lens during the UEFA Champions League football match between Lens and Sporting CP at Stade Bollaert-Delelis on October 13, 2026 in Lens, France. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Florian THAUVIN of Lens during the UEFA Champions League football match between Lens and Sporting CP at Stade Bollaert-Delelis on October 13, 2026 in Lens, France. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Après des entrées en matière mitigées, Lille et Lens abattent une carte importante de leur parcours européen ce mercredi soir. Après avoir vibré devant l’épopée de Brest, les batailles livrées par Monaco, les gros coups – déjà – des Dogues ces deux dernières saisons, le foot français espère vivre de nouvelles émotions. Alors, qui a le plus de chances de nous faire vibrer ?

Les émotions déjà procurées cette saison

À ce petit jeu-là, Lille peut difficilement rivaliser. Oui, les Dogues ont mené à deux reprises face au Betis ; certes ils ont tenu le coup pendant plus d’une heure à l’Emirates Stadium, mais le RC Lens a un argument massue. Une victoire arrachée avec deux buts dans le temps additionnel à Prague, un shoot d’adrénaline pure comme seul le foot peut nous en offrir. Et tant pis pour cette deuxième sortie sans grand relief face au Sporting, dans un Bollaert bouillant lors de la deuxième journée.

Vainqueur : Lens …

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

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