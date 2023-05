Lille-OM : le moment de Fonseca

Ce samedi soir (21h), Pierre-Mauroy sera plein comme un œuf pour le choc entre le LOSC et l'OM. Une ultime joute face à un gros morceau cette saison pour les Dogues dont le bilan, bien que séduisant dans le jeu, sera forcément décevant sans qualification en Coupe d’Europe. Et devrait déterminer le futur de Paulo Fonseca sur le banc lillois.

Le sprint final est un entonnoir d’où seuls les plus costauds s’extirpent en un seul morceau. Pour le LOSC, ces derniers mètres qui le séparent de l’arrivée le verront croiser le fer avec Nantes à domicile, qui se bat pour sa survie en Ligue 1, puis à Troyes lors de la dernière journée. Une formation auboise déjà condamnée, mais qui n’avait pas vraiment réussi aux Nordistes l’an passé. Mais avant, il y a l’OM, ce samedi, pour ce qui s’annonce comme l’une des affiches les plus excitantes de cette fin de saison. De par le classement, l’enjeu, mais aussi le jeu pratiqué par deux des plus belles équipes de cette cuvée 2022-2023. À l’aller, l’OM s’était imposé (2-1) le jour de la première titularisation de Lucas Chevalier, et avait amorcé malgré lui l’une des meilleures séries de Lille sous Fonseca (4 victoires lors des 5 matchs suivants, dont un derby face à Lens). Ce dernier virage à haute intensité de la saison le sera évidemment pour le club de la capitale des Flandres, mais aussi pour Fonseca.

Un bilan positif, et en fin de saison ?

La première saison dans l’Hexagone pour le technicien portugais est pour le moment une réussite à bien des égards, en témoigne sa nomination pour le titre d’entraîneur de l’année. Après une saison post-titre plus compliquée sous Jocelyn Gourvennec, Fonseca est parvenu à insuffler une nouvelle dynamique et à proposer un style offensif qui plaît au public lillois et plus globalement aux suiveurs réguliers de la Ligue 1. Sans Coupe d’Europe, son 4-2-3-1 énergivore a permis à pas mal de joueurs d’attirer la lumière sur eux ou de se refaire une santé. « Fonseca a amené une philosophie que le club n’avait plus ou perdue, je ne sais pas, estime Lucas Chevalier, l’une des révélations de la saison des Dogues. Je pense que le LOSC cette année est différent des autres équipes de par ce qu’il propose, que le LOSC procure du plaisir cette année, tout le monde dit qu’on est très attractif. Les performances ne suivent pas toujours, c’est vrai, mais je pense qu’il a amené sa patte, ce qui fait qu’on a une identité : on arrive à reconnaître le LOSC et so

Par Andrea Chazy, à Lille pour SOFOOT.com