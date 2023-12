Lille : Olivier Létang confirme ne plus payer les loyers du stade

Enfin, le divertissement de la Ligue 1 s’exporte dans le Nord.

Alors que toutes les caméras sont braquées sur Lyon et ses déboires depuis le début de la saison, il y a un club nordiste qui a décidé de lui voler la vedette ce vendredi. Dans un entretien accordé à La Voix du Nord , le président du LOSC, Olivier Létang, admet qu’il n’a pas payé le loyer du stade Pierre Mauroy depuis deux mois : « Damien Castelain (président de la Métropole européenne de Lille, NDLR) et le trésorier payeur qui étaient présents dans ce bureau étaient parfaitement au courant. Nous signalons des choses depuis trois ans sans faire de bruit et on a décidé de contester ces paiements. » …

CD pour SOFOOT.com