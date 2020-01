Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lille mise encore sur l'avenir Reuters • 16/01/2020 à 19:48









Lille mise encore sur l'avenir par Samuel Martin (iDalgo) Comme souvent, le LOSC ne fait pas parler de lui sur de gros transferts mais plutôt en investissant sur des jeunes très prometteur à l'image de Victor Oshimen lors du dernier mercato. Cet hiver, c'est Gregor Gulišija (18 ans), jeune latéral croate qui s'est engagé avec le club nordique. Néanmoins, il effectuera ses débuts avec le groupe pro 2 avant d'intégrer le groupe professionnel si ces performances le permettent. 20e de Championship, Huddersfield recrute le milieu de terrain de Leicester Andy King. Il est prêté pour la quatrième fois par le champion d'Angleterre 2016 après Swansea, Derby County et les Glasgow Rangers. En Espagne, l'attaquant marocain Youssef En Nesyri s'engage avec le FC Séville en provenance de Leganes. En contrepartie, le club sévillan prête son jeune buteur Alex Pozo jusqu'à la fin de la saison à Majorque.

