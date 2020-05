Lille, les pots cassés

Si le RC Lens fête son retour en Ligue 1, le LOSC, de son côté, devra se contenter de sa quatrième place et de la Ligue Europa la saison prochaine. Évidemment, les dirigeants nordistes s'estiment lésés, mais la vérité est que les Lillois paient ici une première partie de saison compliquée, et notamment deux défaites chez les deux relégués. La C3 se présente alors comme un joli lot de consolation.

Au terme de plusieurs semaines de cacophonie et de roublardise, il est désormais l'heure de faire le ménage et de compter les points. Pour le LOSC d'un Gérard Lopez débarqué ces derniers jours avec un dossier de statistiques sous le bras et une proposition de(qui permettait au LOSC d'être sur le podium, évidemment), voilà le verdict : quatrièmes de leur groupe de Ligue des champions cette saison (un nul, cinq défaites), les Lillois terminent donc quatrièmes de Ligue 1 et verront la Ligue Europa la saison prochaine.Réaction du boss ? Silence radio, si ce n'est undans la lignée des propos tenus par Lopez quelques jours plus tôt dans la presse régionale et nationale :