Lille : la fac bloquée par des manifestants, François Hollande exfiltré

François Hollande a été contraint de faire demi-tour. Mardi 12 novembre, l'ancien président de la République était attendu à la fac de droit de l'université de Lille pour une conférence. Cette master class prévue à 14 h 30, sur le thème « Répondre à la crise démocratique », était annoncée dès la fin du mois d'octobre sur le site Internet de l'université du nord de la France.En début d'après-midi, plusieurs dizaines de personnes ont envahi un des amphithéâtres de l'établissement, raconte La Voix du Nord. De nombreux exemplaires du livre de François Hollande ont également été jetés à terre et déchirés. De vifs échanges ont ensuite éclaté entre les manifestants et les personnes venues écouter la conférence de l'ancien chef de l'État. Malgré la présence policière, les manifestants sont parvenus à entrer dans la fac en passant par une entrée secondaire, raconte le quotidien régional. François Hollande a alors été placé en « zone de sécurité ». Rapidement, il a quitté l'enceinte de l'université et n'a finalement pas donné sa conférence. Pour le moment, aucune nouvelle date n'a été annoncée pour cet événement.« Lyon, Lyon, ni oubli, ni pardon »Vers 15 heures, des manifestants étaient toujours présents dans la salle et scandaient : « Lyon, Lyon, ni oubli, ni pardon. » Plus tôt dans la journée, 300 à 400 personnes se sont rassemblées à la mi-journée devant le Crous de Lille derrière des...