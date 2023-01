Lille : l'imbroglio entre Paulo Fonseca et les supporters lillois

Les quelques sifflets entendus lors de Lille-Reims (1-1) ont piqué Paulo Fonseca puis entraîné une semaine d'incompréhension entre une partie des fans lillois et l'entraîneur portugais qui a calmé le jeu ce vendredi en conférence de presse. Une curieuse façon pour le LOSC de démarrer l'année, alors que la formation lilloise a encore tout à jouer.

Pour 2023, certains prennent de bonnes résolutions et ne les tiennent pas. D'autres n'en prennent pas et n'ont pas ce problème. Le LOSC fait partie de la seconde catégorie : attaquer le mois de janvier en parvenant à s'offrir une polémique 100% maison, peu de gens l'avaient vu venir. Pour celles et ceux qui auraient loupé l'épisode précédent, il y a quasiment une semaine, au sortir d'un frustrant nul face à Reims (1-1) marqué par quelques sifflets, Paulo Fonseca balançait sans prévenir, le visage fermé :. De quoi provoquer l'ire de certains, comme les Dogues Virages Est (DVE) - le principal groupe ultra lillois qui avait boycotté les quinze premières minutes de la rencontre pour protester contre l'horaire du match qui se jouait un lundi à 17h - qui assénaient dans un communiqué, publié ce jeudi soir, notamment ce passage destiné à leur tête pensante :Un climat qui commençait à devenir un poil anxiogène et qui a poussé, ce vendredi en conférence de presse avant le match de Coupe de France qui oppose ses Dogues à l'ESTAC ce dimanche (20h45), l'entraîneur portugais à présenter des excuses devant l'emballement qui a rythmé la semaine nordiste :