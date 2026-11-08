Lille fait encore sa loi à Rennes et reste dauphin du PSG

Rennes 1-2 Lille

Buts : Dia (31 e ) pour les Bretons // Diaoune (25 e ) et Ngoy (66 e ) pour les Dogues

Et à la fin, c’est le LOSC qui gagne au Roazhon Park. Les ultras rennais pouvaient continuer le fil rouge de leurs 35 ans sur le thème de la transmission avec un nouveau très joli tifo, les plus jeunes doivent savoir qu’il n’est jamais bon de voir débarquer le club nordiste dans la capitale bretonne. Invaincu sur cette pelouse, en petite forme au cœur de l’automne, depuis sept matchs, Lille a tenu sa réputation de bête noire des Rouge et Noir en s’imposant (1-2). Une bonne habitude qui permet à l’équipe de Davide Ancelotti de passer la trêve au chaud, loin du froid polaire de Bodo/Glimt, à la deuxième place de Ligue 1 derrière le PSG.…

CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com