Lille Europe : le train fantôme entre en gare

Entre le LOSC et l'Europe, l'histoire d'amour tourne au vinaigre depuis près de dix ans. Pourtant régulièrement performants en championnat, les Dogues ne cessent de se casser les dents sur le Vieux Continent, aussi bien en Ligue des champions qu'en Ligue Europa. Et si 2020 était enfin la bonne année pour que la flamme se rallume ?

Passion quatrième place

Galtier : " On veut être sur le podium "

Neuf ans et demi, c'est long. Et si vous ne vous souvenez certainement pas de ce que vous faisiez à l'hiver 2011, les supporters lillois, de leur côté, doivent probablement avoir pas mal de souvenirs encore en tête. C'est en effet à cette période que le LOSC a pour la dernière fois franchi les poules d'une compétition européenne. Opposés au PSV Eindhoven les 17 et 24 février exactement en 16de finale de Ligue Europa, les Dogues s'inclinaient 5-3 sur l'ensemble des deux rencontres. Quelques mois plus tard, la bande d'Eden Hazard, Moussa Sow, Mickaël Landreau ou encore Gervinho offrait aux Nordistes un authentique doublé Coupe-Championnat. La construction du stade Pierre-Mauroy se terminait tranquillement, Rudi Garcia faisait encore office de coach performant et respecté, et Adil Rami était sans doute loin de se douter qu'il finirait consultant pour RMC... Bref, la vie était belle dans le nord de la France.Oui, mais depuis, si le parcours lillois est resté plus qu'honnête dans le championnat de France, la trajectoire européenne des Dogues ressemble quant à elle à un véritable chemin de croix. Qualifiée trois fois pour la Ligue des champions - y compris la saison passée -, la formation du Nord a dit adieu à la compétition presque aussi vite qu'elle l'avait découverte, terminant à chaque fois dernière de son groupe, derrière notamment le CSKA Moscou et Trabzonspor en 2011-2012, et même le BATE Borisov l'année suivante. Pas plus de réussite dans la petite Coupe d'Europe, que le club a jouée en 2014-2015, et qu'il a quittée en queue de peloton d'un groupe où figuraient Everton, Wolfsburg et Krasnodar.Ce n'est pas tout, car le plus gros échec sur le Vieux Continent du club aujourd'hui présidé par Gérard Lopez Lire la suite de l'article sur SoFoot.com