Lille et Sanches font plier Montpellier

Porté par un grand Renato Sanches, auteur de son premier but en Ligue 1, Lille a signé un quatrième succès de suite face à un Montpellier peu inspiré (2-1). Les Dogues confortent leur troisième place, quand Montpellier, quatrième il y a trois journées, pointe désormais à sept points du podium.

Lille 2-1 Montpellier

Le retour vers le futur de Renato Sanches

Jonathan l'icône

Un coup dans le zig, un coup dans le zag, et surtout un coup de canon qui vaut de l'or, pour les Dogues. Comment dit-on tournis en Portugais ? "", vous répondront sans doute les défenseurs de Montpellier et le public de Pierre-Mauroy. C'est que l'homme qui valait vingt millions, monté en puissance ces dernières journées, a justifié pour de bon son statut de plus gros transfert de l'histoire du LOSC, ce soir. Grâce à son but - son premier dans l'élite - inscrit à cinq minutes du terme, Lille a écarté un Montpellier inconséquent, et conforté sa troisième place, revenant du même coup dans le sillage de Marseille. Mérité.Bousculé en début de partie, Lille met cinq minutes à émerger et à allumer la première mèche par l'intermédiaire de Sanches. Aligné côté droit, le Portugais pose d'entrée pas mal de problèmes à l'arrière-garde héraultaise. Le premier véritable éclair vient toutefois d'Ikoné, qui dépose Le Tallec dans la surface mais tarde trop à centrer. Au grand dam de Sanches, seul en retrait (8). C'est ensuite au tour d'Osimhen d'être oublié par l'international français, qui préfère la jouer perso et s'enferme (18). Si le LOSC crée des décalages dans les couloirs, la charnière montpelliéraine se roule les moustaches Lire la suite de l'article sur SoFoot.com