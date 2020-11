Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lille et Lyon se séparent sur un match nul Reuters • 01/11/2020 à 23:21









Lille et Lyon se séparent sur un match nul par Samuel Messberg (iDalgo) L'Olympique Lyonnais se déplaçait au Stade Pierre Mauroy de Lille pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1. Les deux équipes se sont séparés sur un match nul 1-1 au terme d'un match très rythmé grâce à des buts de Bamba (22') et Çelik (41', CSC). Grâce à cette victoire les Lillois restent à la deuxième place deux points derrière le PSG et un point d'avance sur Rennes. L'Olympique Lyonnais est sixième à quatre points du podium. Le LOSC se déplacera sur la pelouse du Milan AC jeudi en Europa League avant d'aller à Brest en Ligue 1. Les Lyonnais recevront eux Saint-Etienne pour le derby le weekend prochain.

