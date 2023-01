Lille et Auxerre sans trembler, Nantes s'en sort aux tirs au but

Les clubs de Ligue 1 ont assumé leur statut ce dimanche lors de la suite des seizièmes de finale de la Coupe de France. Auxerre a dévoré Niort au stade René-Gaillard (0-4), et Lille a logiquement dominé Pau, en vendangeant un nombre incroyable d'occasions (2-0). Ce fut plus laborieux pour Nantes, qui a dû attendre les tirs au but contre Thaon (0-0, 2-4 T.A.B.). Annecy et Vierzon ont également validé leur place en huitièmes de finale.

Nantes connaît la recette - et la garde pour lui.Vainqueur de Vire début janvier, le tenant du titre a éliminé un nouveau club de N3, l'ES Thaon, pour poursuivre sa route en Coupe de France. A l'image d'Evann Guessand, pas assez incisif dans son coup de casque (26), les Canaris ont eu du mal à véritablement inquiéter le gardien Raphaël Rodriguez. Les Thaonnais ont rempli leur mission en poussant leur adversaire aux tirs au but. La parade de Rodriguez face à Ignatius Ganago leur a permis d'y croire, mais les échecs de Théo Gazagnes, qui a tiré sur la barre, et Victor Didierjean, mis en échec paar Rémy Descamps, ont eu raison de leur rêve (0-0, 2-4 T.A.B.).Le LOSC s'est débarrassé de Pau dans un match à sens unique (2-0), où Rémy Cabella s'est montré particulièrement menaçant, en trouvant notamment le montant (45). Il n'a pas réussi à marquer, mais RC7 a poussé Xavier Kouassi à le faire : Edon Zhegrova a semé la zizanie sur son côté et son centre a été mis au fond par le capitaine palois (37). Jonathan David et Mohamed Bayo ont croqué dans la surface, mais le LOSC s'est mis à l'abri grâce à und'Angel Gomes (79).L'AJ Auxerre s'est montré bien plus létale contre Niort (0-4). Donovan Léon a dû s'employer pour détourner une tentative de Moataz Zemzemi (2), mais l'AJA est peu à peu montée en puissance. Jusqu'à l'éclair de Gaëtan Perrin, qui s'est faufilé entre quatre Chamois pour scorer du gauche (39). Le numéro 10 icaunais a réalisé un match plein en ajoutant une passé dé pour Nuno Da Costa (43) et un autre but (67). Matthis Abline a lui aussi contribué à la qualif, de la tête (63).Belfort a frôlé l'exploit contre Annecy, douzième de Ligue 2 (1-1, 3-4 T.A.B.). Dramane Sissoko a ouvert le score en se jetant au premier poteau (10). Un but célébré les pieds dans la neige. En difficulté, le FCA a pu souffler lorsque le corner d'Alexy Bosetti a été poussé au fond par Ibrahima Baldé (56). Malheureusement pour les locaux, Sissoko a été privé du doublé par le poteau (63) et le gardien d'Annecy Thomas Callens Lire la suite de l'article sur SoFoot.com