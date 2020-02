Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lille enfonce Toulouse, Angers se reprend Reuters • 22/02/2020 à 22:31









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le LOSC remonte sur le podium. Une semaine après leur défaite contre Marseille, les joueurs de Christophe Galtier ont bien réagi pour disposer de Toulouse ce samedi (3-0). Loïc Rémy a parfaitement lancé les siens dès la 2e minute de jeu d'une jolie demi-volée. L'ancien joueur de Chelsea a même inscrit un doublé en première mi-temps. Renato Sanches a fini le travail en seconde période, sur une offrande d'Osimhen. Le TFC est toujours dernier et n'a plus gagné depuis le mois d'octobre en championnat. Après 4 défaites de suite, Angers sort la tête de l'eau contre Montpellier (1-0). Le SCO prend 6 points d'avance sur Nîmes, 18e, grâce à un but de Stéphane Bahoken. Le MHSC est 8e, à 4 points de Rennes, 4e, qui jouera demain. Dans les autres rencontres de la soirée, Dijon a concédé le nul contre Monaco (1-1). Balde avait ouvert le score, avant que Maripan n'égalise dans les dix dernières minutes. Strasbourg et Amiens se sont quittés dos à dos, dans un match nul et vierge.

