Lille enfonce Angers et monte sur le podium

Dans une petite rencontre où les grosses occasions ont été rares, le LOSC est allé chercher la troisième place en battant Angers chez lui grâce notamment à un but rapide de Victor Osimhen. Conséquence : Lille dépasse provisoirement le Stade rennais, alors qu'Angers continue de sombrer.

Angers 0-2 Lille

Angers, le Chabane au fond du pétrin

La doublette Rémy-Osimhen fidèle à sa réputation

Un président mis en examen pour agressions sexuelles aggravées et présumées, six journées de Ligue 1 sans gagner, six matchs à domicile toutes compétitions confondues sans succès, quatre revers de rang, une potentielle seizième place à l'issue du week-end... On ne parlera pas de loi des séries pour le Sco d'Angers ce vendredi soir, simplement de gros bordel où rien ne va. Simple mauvaise période ? Sûrement. Crise profonde ? Sans doute pas.N'empêche que devant son public, le club de Saïd Chabane - en tribunes - s'est encore incliné devant un Lille pourtant peu performant loin de chez lui. En ouvrant le score par son attaquant vedette Victor Osimhen, le LOSC s'est rendu la partie plutôt facile pour s'installer sur le podium (à égalité de points avec Rennes, et une rencontre supplémentaire) en compliquant celle de son triste adversaire. Lequel souhaite, vraiment, voir la fin de l'hiver au plus vite.Avec sa doublette porte-bonheur Rémy-Osimhen qui n'a jamais perdu cette saison en championnat quand elle est partie titulaire, les Lillois savent d'ailleurs parfaitement qu'ils ont un coup à jouer face à une entité nageant dans un brouillard d'inquiétude. Et ils en profitent très rapidement, avec le Nigérian lobant Butelle pour trouver le chemin des filets. Validé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com