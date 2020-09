Lille encage les Canaris

Grâce à un but contre son camp et un penalty de Y?lmaz, Lille prend le meilleur sur Nantes et s'empare du fauteuil de leader (2-0). C'est certain : il faudra compter sur le LOSC cette saison.

Lille 2-0 Nantes

Malheureux Pallois

Randal Kolo Muani, de la tristesse aux promesses

C'est parfois avec les vieux plats qu'on fait les meilleures confitures. À cinq minutes de la fin de cette rencontre entre Lille et Nantes, le contre est lillois. Côté droit, Isaac Lihadji décale Jonathan Bamba qui fixe la défense et sert Burak Y?lmaz, 35 ans et toutes ses jambes, qui se fait crocheter dans la surface par Dennis Appiah. La sentence est irrévocable : penalty pour le LOSC. Avec toute son expérience, Y?lmaz réalise un contre-pied parfait sur Alban Lafont pour ouvrir son compteur but avec son nouvel employeur et assurer un troisième succès des siens en championnat. Costaud.Dans son antre, Lille souhaite poursuivre sur sa dynamique positive en championnat avec deux victoires et deux matchs nuls. Suite à une première frappe contrée par Andrei Girotto (6), la deuxième tentative de Y?lmaz est bien détournée sur la gauche par Lafont (8). Après une période de creux, les Dogues continuent de pousser mais Luiz Araujo voit son tir à l'entrée de la surface dévié par Nicolas Pallois en corner (23). Confronté aux bloc nantais, les locaux ne s'approchent que trop rarement de la surface de réparation adverse et seul un coup franc lointain de Renato Sanches hors cadre (31) réveille un stade Pierre-Mauroy qui tombe progressivement dans le sommeil.Une bien mauvaise idée, puisque cela permet aux Canaris d'entretenir l'espoir d'un résultat positif dans les Hauts-de-France : Girotto Lire la suite de l'article sur SoFoot.com