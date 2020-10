So Foot • 04/10/2020 à 16:51

Lille en tête, Metz, Niane et Bordeaux à la fête, Monaco s'arrête

En attendant le match de Rennes, Lille s'est permis de récupérer le trône après sa victoire à Strasbourg. Pendant ce temps-là, Brest a créé la surprise en dominant Monaco sur le plus petit des scores et Bordeaux a maîtrisé un faible Dijon. Mais la performance de la journée est à mettre au crédit de Niane, qui s'est offert un triplé et a guidé Metz vers le succès contre Lorient.

Bordeaux 3-0 Dijon

Metz 3-1 Lorient

Une demi-heure, et le tour est joué. Face à un bien faible Dijon, Bordeaux prend la main aussi facilement que rapidement avec l'ouverture du score d'Oudin sur coup franc et le break d'un Kalu embarqué dans une série de dribbles. Maja loupe ensuite le coach, mais les Girondins - peu inquiétés - s'en sortent aisément pour retrouver la victoire après trois journées disputées au ralenti. Ralenti toujours d'actualité pour la lanterne rouge, un seul point en cinq rencontres (et qui s'en mange un dernier signé Baši?, en contre). C'est peu, très peu..., comme le nombre de buts encaissés par Dijon depuis le début du championnat.