Lille dévore et élimine un Monaco affligeant

Dix ans après son dernier succès sur le Rocher, Lille a mis fin à une série de huit matchs sans victoire à Louis-II en éliminant logiquement un Monaco inquiétant (0-3).

On a beau parfois le trouver rétrograde, dans sa façon de faire jouer ses équipes, il arrive aussi à Leonardo Jardim d'être en avance sur son temps. La Coupe de la Ligue rendra l'âme en fin de saison ? Dans l'esprit du technicien portugais, le deuil est déjà fait. C'est ainsi sans Wissam Ben Yedder, laissé sur le banc, que Monaco a abordé une rencontre pouvant conditionner une partie de sa saison, au vu de ses cinq points de retard sur les places européennes en championnat. Un choix tout sauf payant, tant son équipe s'est montrée inconséquente, mardi soir. Tout l'inverse d'un Lille particulièrement inspiré et reparti du Rocher avec son premier succès à Louis-II depuis le 13 décembre 2009.Sous l'impulsion de Golovin et Bakayoko, l'ASM prend pourtant progressivement les commandes, se procurant quelques corners mal négociés. Mais la première grosse occasion est à mettre au crédit du LOSC et Osimhen, qui perd son duel face à un Subaši? resté sur ses appuis (17). Partie remise pour le numéro 7 lillois, buteur sur l'action suivante d'une puissante frappe croisée du droit (0-1, 19). Et contraint dans la foulée de quitter ses équipiers, victime d'un malaise. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, la sortie du Nigérian, qui précède celle de Pied, offre à Loïc Rémy l'opportunité de se montrer.Comme Osimhen, l'international français perdra un duel face à Subaši?, en ouvrant un peu trop son pied (44). Lire la suite de l'article sur SoFoot.com