Lille : Ayyoub Bouaddi bat deux records dans la même soirée

Il voit la vie en rose et en rouge.

À 16 ans et 118 jours, le Lillois Ayyoub Bouaddi est devenu le plus jeune joueur à débuter un match dans l’élite du football français depuis Basile Boli avec Auxerre le 29 avril 1983 (16 ans et 117 jours). Le milieu de terrain est d’assez loin le plus jeune joueur à débuter un match devant Éli Junior Kroupi (17 ans et 86 jours) cette saison, puisque seul trois joueurs nés après 2007 ont débuté une rencontre cette saison dans les cinq grands championnats européens, les deux autres se trouvant à Barcelone, Lamine Yamal (15 ans, 9 mois et 16 jours) et Pau Cubarsi (16 ans et 361 jours).…

QF pour SOFOOT.com