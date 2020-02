Lille attrape Rennes par le colback

Rapidement mis sur orbite par Loïc Rémy, Lille s'est adjugé le duel d'outsiders l'opposant au Stade Rennais (1-0) en ouverture de la 23e journée. Relégués à neuf points des Bretons en cas de défaite, les Dogues reviennent à trois unités de la troupe de Julian Stéphan et du podium.

Lille 1-0 Rennes

Raphinha, mauvais karma

Un contrôle du gauche, et une demi-volée rasante du droit qui fait mouche avec l'aide du poteau gauche d'Édouard Mendy. On joue depuis à peine trois minutes au stade Pierre-Mauroy quand, sur la première tentative du match, Loïc Rémy transperce le portier rennais. Justifiant au passage le choix de Christophe Galtier de l'aligner avec Victor Osimhen, un homme dont il est le plus souvent la doublure. Statistiquement, le duo revêt une double promesse pour le LOSC si l'on s'en tient à ses trois associations en Ligue 1 cette saison face à Strasbourg (2-0, 1-2) et Nîmes (2-2) : celle de ne pas s'incliner, et celle de planter deux fois. Cette fois, les Dogues n'ont marqué qu'une fois. Mais cela leur a suffi à glaner un succès précieux (1-0), leur deuxième consécutif en championnat.Rapidement mis au chaud par le quatrième but en championnat de Rémy, consécutif à une perte de balle dans son camp de Raphinha - et un avantage intelligemment laissé par Johan Hamel -, Lille peut laisser le contrôle du cuir aux hommes de Julian Stéphan. Ces derniers n'en font toutefois pas grand-chose, se cassant les dents sur l'arrière-garde nordiste. Les Bretons et Raphinha doivent ainsi attendre la 21minute pour enfin armer une frappe, cadrée mais bien captée par Maignan. Un premier plongeon en guise d'apéritif pour le gardien lillois, qui se déploie ensuite superbement sur un centre de la droite de Tait pour priver de l'égalisation Raphinha (29), contraint de céder sa place quelques minutes plus tard.