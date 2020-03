Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lille assure, Nantes à rendez-vous demain Reuters • 24/03/2020 à 22:53









Lille assure, Nantes à rendez-vous demain par Victor Gatinel (iDalgo) L'Ultimate QuaranTeam, tournoi de esport sur FIFA 20, bat son plein en ce moment. Seuls clubs français engagés aujourd'hui, Lille et Lorient étaient opposés. C'est la formation du Nord de l'Hexagone qui a validé son ticket pour les 1/16es de finale de la compétition. Stefano Pinna a dominé Umut Bozok 3 à 2 grâce notamment à un doublé de Victor Oshimen. L'Ajax, et son représentant Dani Hagebeuk, ont fait forte impression face à West Bromwich Albion (5-1) pour l'entrée en lice du club néerlandais. Le PSV de Ali Raza Aygün a dû passer par un replay pour venir à bout de Ross Country (3-3 puis 3-0). Le FC Nantes disputera demain un choc face à Newcastle. Bruce Grannec, le gamer aux 4 titres de champion du monde des Canaris tentera de vaincre Planettoast, finaliste de la dernière ePremier League.

