Lille arrache sa qualification à Rijeka

Dans la douleur, le LOSC est parvenu à arracher le match nul à Rijeka en prolongation (1-1) suffisant pour lui assurer la qualification pour la phase de poules de la Ligue Europa Conférence. S'il faudra repasser pour le contenu, l'essentiel est assuré.

Rijeka 1-1 Lille

Buts : Smolcic (58 e ) pour Rijeka // David (108 e ) pour le LOSC

Au coup de sifflet final, le poing rageur de Paulo Fonseca en dit long. Après 120 longues minutes où Lille a d’abord été mis en difficulté, puis mené et plongé dans le doute, Jonathan David est apparu au beau milieu de la prolongation pour égaliser et inscrire le but de la qualification pour la phase de poules de la Ligue Europa Conférence. Même au terme d’une prestation très moyenne, ce résultat nul et cette qualification seront célébrés comme une victoire par les Dogues, qui disputeront la Coupe d’Europe au moins pendant les quatre prochains mois.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com