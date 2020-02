Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lillard en feu face aux Lakers, Milwaukee s'incline contre Denver Reuters • 01/02/2020 à 11:28









Lillard en feu face aux Lakers, Milwaukee s'incline contre Denver par Hugo Chalmin (iDalgo) À l'occasion de leur premier match au Staples Center depuis la disparition tragique de Kobe Bryant, les Lakers se sont inclinés 127-119 face à Portland. Malgré un Anthony Davis stratosphérique à 37 points, 15 rebonds, 6 passes décisives et 5 contres, les Californiens ont craqué contre les Blazers. Les hommes de Terry Stotts ont été une nouvelle fois portés par leur meneur, Damian Lillard. Ce dernier a livré une ligne de statistiques complètement folle avec 48 points, 9 rebonds et 10 passes décisives. Du côté de Milwaukee, la meilleure équipe de la Grande Ligue a craqué 127-115 face aux Nuggets. Les 31 points, 16 rebonds et 9 passes décisives de Giannis Antetokounmpo n'ont pas suffi pour les Bucks qui signent leur 7ème revers de la saison. Parmi les autres matchs de la nuit en NBA, les Pistons perdent à domicile 105-92 contre Toronto, les Nets d'un Kyrie Irving à 54 points disposent de Chicago 118-133, Houston remporte le derby texan 121-128 contre une équipe de Dallas privée de Luka Doncic. Les Pelicans explosent les Grizzlies 111-139 à la maison et le Thunder parvient à s'imposer 111-107 face à Phoenix.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.