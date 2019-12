Liliana Segre, la mémoire militante des rescapés d'Auschwitz

C'est une petite cohorte compacte d'écharpes tricolores qui a investi le centre de Milan hier soir. Quelque 600 maires, venus de toute l'Italie, ont répondu présent à l'appel lancé par Giuseppe Sala, édile de la capitale lombarde. Une marche contre la haine et le racisme organisée par l'élu en soutien à l'un de ses plus célèbres administrés : Liliana Segre.Cette rescapée d'Auschwitz de 89 ans est une cible régulière d'attaques antisémites sur les réseaux sociaux, notamment depuis sa nomination, début 2018, de sénatrice à vie par le président de la République Sergio Mattarella. Mais, à l'automne dernier, les messages de haine se sont multipliés ? jusqu'à 200 par jour, affirmait le quotidien La Repubblica ? quand le Sénat italien a décidé de voter la mise en place d'une commission parlementaire chargée de lutter contre le racisme et l'antisémitisme : un projet initié par Liliana Segre. Face à la violence, les autorités milanaises ont été obligées de placer l'octogénaire sous protection policière permanente.Laisser « la haine aux anonymes du clavier »Déjà en novembre, éc?urés par ce déferlement de haine, plusieurs milliers de Milanais avaient bravé la pluie pour témoigner leur soutien à la sénatrice. Hier soir, ils étaient encore présents pour accompagner le cortège de maires venus de tout le pays pour marcher, comme une « escorte civile » disent-ils, aux côtés de la parlementaire lombarde. Sous les...