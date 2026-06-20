Lilian Thuram : « Kylian Mbappé représente l’excellence à la française »

Kylian Mbappé pourrait bien honorer sa centième sélection ce lundi face à l’Irak. Lilian Thuram, deuxième joueur le plus capé des Bleus (142 sélections), décrypte ce que représente aujourd’hui le capitaine français, sur et en dehors du terrain.

Ce lundi, Kylian Mbappé fêtera sauf surprise sa 100 e sélection en Bleu à 27 ans. Qu’est-ce que ce cap dit, selon vous, de sa trajectoire en équipe de France ?

Lorsque vous avez la chance d’arriver à 100 sélections, ça dit quelque chose de votre valeur. Très peu de joueurs y arrivent, et ce qui est incroyable, c’est que Kylian Mbappé est jeune. Il a commencé très tôt (le 16 mars 2017 contre le Luxembourg, NDLR) , et il n’était écrit nulle part qu’il allait durer dans le temps. En équipe de France, il y a beaucoup de concurrence, plus qu’au sein d’autres sélections. Vous pouvez être très bon, mais avant tout il faut être performant sur le temps long, ne pas se blesser et être le meilleur à son poste. Cela montre un certain caractère et une forme d’humilité parce qu’il a su garder le cap pour élever son niveau.…

La bande-dessinée Notre Histoire - Les Étoiles d’un champion du monde de Lilian Thuram et Jean-Christophe Camus retrace le parcours et les inspirations de cette icône des Bleus avec ses deux fils Marcus et Khephren.



Disponible dès 29,95€ depuis le 13 mai dernier.

Propos recueillis par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com