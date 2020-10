Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue Européenne : Toulouse et Nîmes victorieux d'entrée Reuters • 21/10/2020 à 00:07









Ligue Européenne : Toulouse et Nîmes victorieux d'entrée par Adonis Vesin (iDalgo) Carton plein pour les deux clubs français. Toulouse a très bien géré la réception du Metalurg Skopje en menant du début à la fin (33-29). Le Fenix a été porté par le pivot norvégien Henrik Jakobsen (9 buts) et son arrière Nori Benhalima (7). L'ailier monténégrin Milan Popovic, auteur aussi de neuf réalisations, a longtemps rivalisé d'adresse pour porter Skopje. De son côté, Nîmes est allé s'imposer 28-22 au Tatran Presov (Slovaquie). Pourtant, les Gardois étaient décimés après neuf cas positifs dans leurs rangs dont leur coach Franck Maurice. Vid Kavticnik a été le meilleur buteur de l'USAM (7 pions). Nîmes recevra mardi prochain le Fusche Berlin, favori de la poule. Toulouse se déplacera à Ademar et Montpellier lancera sa campagne à Magdeburg.

