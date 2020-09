Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue Européenne : Aix-en-Provence éliminé par Irún Reuters • 06/09/2020 à 23:30









Ligue Européenne : Aix-en-Provence éliminé par Irún par Florian Burgaud (iDalgo) Après avoir vu son match aller être annulé par l'EHF en raison de plusieurs cas de coronavirus dans son effectif, Aix-en-Provence jouait son avenir européen sur un match sec ce dimanche soir. Dans la salle des Espagnols d'Irún, les joueurs de Thierry Anti, qui n'ont pas pu disputer de match amical en amont de cette rencontre, s'inclinent 30-25. Pourtant, à la pause, le différentiel n'était que d'une unité (14-13) alors que les Aixois n'ont jamais mené au score. William Accambray, avec 7 unités, est le meilleur buteur du club français, qui ne disputera donc pas de compétition européenne cette saison.

