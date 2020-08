Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue Europa : Séville en quart, Leverkusen rejoint l'Inter Reuters • 06/08/2020 à 21:27









Ligue Europa : Séville en quart, Leverkusen rejoint l'Inter par Adonis Vesin (iDalgo) Un match à sens unique. Séville n'a pas eu de mal à valider sa qualification en quart de finale (2-0). Les partenaires de Lucas Ocampos, dans tous les bons coups, ont creusé l'écart en première mi-temps (Reguilon 21e, En-Nesyri 44e). La Roma n'a jamais su se montrer dangereuse dans cette partie-couperet. Séville jouera sa place en demi-finale mardi contre Wolverhampton ou l'Olympiakos. Dans l'autre match avancé à 19 h, l'ancien Parisien Moussa Diaby (51e) a signé le seul but d'une partie maîtrisée. Il a concrétisé le succès de son équipe à l'aller (3-1). Le Bayer Leverkusen sera opposé à l'Inter Milan lundi à 21 h.

