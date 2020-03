Ligue Europa : Saint-Étienne éliminé, plus aucun club français en lice

Incapable de marquer un but face à La Gantoise, Saint-Étienne a concédé un nouveau résultat nul face au club belge (0-0), jeudi au stade Geoffroy-Guichard en match de la 5e journée de la Ligue Europa. Les Verts sont désormais éliminés de la compétition. Le bilan de la campagne européenne du club stéphanois, qui devait absolument gagner pour continuer d'espérer une qualification pour les 16es de finale, est une défaite en ouverture de la compétition contre La Gantoise (3-2) suivie de quatre nuls.

L'ASSE, qui ne s'est d'ailleurs plus imposée en Ligue Europa depuis le 8 décembre 2016 à Anderlecht (3-2), mais qui n'avait pas non plus joué l'épreuve ces deux dernières saisons, est 3e de son groupe avec quatre longueurs de retard sur le club allemand de Wolfsburg (2e), qualifié comme La Gantoise (1er), et sur le terrain duquel il jouera pour terminer son parcours, le 12 décembre. Pourtant, Saint-Étienne, malgré encore de nombreux absents, peut nourrir des regrets après son match contre l'équipe belge qu'ils ont totalement dominée avec une animation offensive très intéressante, malheureusement pénalisée par un manque de percussion dans la zone de décision.

Lire aussi Fifa : Michel Platini, le parrain

Saint-Étienne inoffensif face au but

Dimanche, déjà, les Verts avaient concédé un résultat nul sur leur terrain en championnat de France, face à Montpellier (0-0). C'est l'une des raisons des

... Lire la suite sur LePoint.fr