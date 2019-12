Ligue Europa : Rennes sort la tête haute

Il n'y avait pas beaucoup de suspense pour les deux clubs français engagés sur le front européen ce jeudi soir. Rennes et Saint-Etienne étaient en effet déjà éliminés avant la sixième et dernière journée de phases de poules. Les Bretons ont au moins mis un point d'honneur à offrir un beau spectacle à leur public du Roazhon Park.Ce qu'il faut retenirAvec une équipe largement remaniée, Rennes s'est fait plaisir en décrochant sa première -- et dernière -- victoire continentale cette saison. Les hommes de Julien Stéphan, quatrièmes de Ligue 1, n'ont pas vraiment tremblé face à des Italiens décevants. La Lazio gardait pourtant un espoir de qualification au coup d'envoi. Raté...Les Stéphanois, eux aussi, ont fait tourner leur effectif à Wolfsburg. Un onze expérimental avec des joueurs manquant d'automatismes qui a montré ses limites. En première période, les Verts (en gris pour l'occasion) de Claude Puel ont pu compter sur le talent et la chance de leur gardien Jessy Moulin, sauvé deux fois par son poteau et sorti sauf d'un un contre un devant Steffen dans sa surface. La baraka a pourtant pris fin à la 52e minute et une frappe puissante du gauche du défenseur Paulo Otavio dans la lucarne. #WOLASSE 1-0 null 52e null Wolfsburg qui ouvre le score ! Otavio, bien servi côté gauche, ne laisse aucune chance à Jessy Moulin et expédie le ballon dans la lucarne, 1-0 pour les Allemands !-- RMC Sport (@RMCsport) December 12, 2019 Les Foréziens n'ont guère été plus entreprenants dans la dernière demi-heure. L'esprit peut-être déjà tourné à dimanche soir et la réception du PSG à Geoffroy-Guichard...L'homme de la soiréeJoris Gnagnon ne marque pas souvent. Le défenseur central de Rennes, 22 ans, pourra pourtant dire qu'il a battu la Lazio Rome à lui tout seul. Le natif de Bondy a ainsi signé la victoire rennaise grâce à un doublé.À la 31e minute, sur un corner de Grenier mal renvoyé par la défense ...