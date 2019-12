Ligue Europa : Rennes et St-Etienne veulent finir dignement

Zéro victoire sur les dix premiers matchs de la phase de poules. Le bilan cumulé de Rennes et St-Etienne en Ligue Europa est catastrophique et tout simplement le plus mauvais de l'histoire de la compétition pour des clubs français.Le record, avant cette saison, était détenu par le PSG et le Stade Rennais lors de la saison 2011-2012 (3 victoires, 4 nuls, 5 défaites). Mais surtout, la France est bonne dernière (26e) au bilan des victoires derrière des pays comme le Kazakhstan (Astana) et le Luxembourg (Dudelange).Rennes : une victoire pour sauver l'honneurRennes cartonne en France mais pas en Europe. Quatrièmes de Ligue 1 avec un match en moins, les joueurs de Julien Stéphan ont remporté cinq de leurs six derniers matchs de championnat (NDLR : Toulouse, Amiens, St-Etienne, Metz et Angers). Sur la scène continentale, c'est plus compliqué. En cas de défaite contre les Italiens de la Lazio, ils finiraient avec le plus mauvais bilan d'une équipe française dans l'histoire de la Ligue Europa à égalité avec l'Olympique de Marseille la saison dernière (un point en six matchs).Mais ce dernier match de poule est une occasion idéale pour terminer cette campagne sur un point positif. Une victoire des Bretons contre la Lazio leur permettrait de surfer sur leurs bonnes dynamiques actuelles (3 victoires en 7 jours) et d'appréhender les prochains matchs de championnat avec un objectif en tête : monter sur le podium. Attention tout de même aux Romains qui jouent leur qualification ce jeudi soir.Julien Stéphan en conférence de presse d'avant-match : « Dans le sport de haut niveau, tous les matches sont importants. Quand on a l'honneur de jouer un match de Coupe d'Europe, il n'est pas imaginable de le galvauder. Le Stade Rennais n'a pas une histoire suffisamment longue en Europe pour galvauder quoi que ce soit. Ce que j'attends de ce match, c'est que certains joueurs puissent se révéler, s'affirmer et saisir l'opportunité ...