Ligue Europa : Reims, 57 ans plus tard par Florian Burgaud (iDalgo) Ce jeudi soir, le Stade de Reims jouait un match européen pour la toute première fois depuis plus de 57 ans. Visiblement, cela n'a pas complexé les joueurs de David Guion qui, dès la 4e minute de jeu, ont ouvert le score par l'intermédiaire de Valon Berisha, parfait à la réception d'un centre à ras de terre de Munetsi magnifiquement lancé par Konan dans le couloir gauche. Tout au long de la rencontre, la défense champenoise, une des meilleures de la Ligue 1 Uber Eats, a montré qu'elle était redoutable jusqu'à dégoûter les attaquants du Servette FC. Sereinement, Reims s'impose donc par la plus petite des marges au Stade de Genève et rejoint les Hongrois de Fehervar au troisième tour de qualification. Ce sera dès jeudi prochain.

