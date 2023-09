Ligue Europa : Liverpool, la Roma et le Bayern Leverkusen démarrent bien

Parmi les favoris, qui est l’intrus ?

Et la réponse est… Villarreal ! Contrairement aux autres « gros » de la soirée, le club espagnol a réussi à s’incliner lors de cette première journée de Ligue Europa : sur le terrain du Panathinaikos, le Sous-Marin jaune a eu la balle sans jamais savoir quoi en faire (un seul tir cadré, par exemple) et a encaissé un but grec dans chaque mi-temps (signé Fotis Ioannidis en première, puis Andraž Šporar en seconde). Tout bénef pour le Stade rennais en apparence, dans ce groupe F. À l’inverse, le Bayer Leverkusen a explosé Häcken en marquant à quatre reprises : Florian Wirtz, Victor Boniface ou encore Jonas Hofmann et surtout Amine Adli ont tous eu le plaisir de faire trembler les filets.…

FC pour SOFOOT.com