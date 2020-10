Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue Europa : Lille et Nice connaissent leurs adversaires Reuters • 02/10/2020 à 15:19









Ligue Europa : Lille et Nice connaissent leurs adversaires par Pierre Sarniguet (iDalgo) En milieu de journée a eu lieu le tirage au sort des groupes pour la prochaine Ligue Europa, compétition dans laquelle Nice et Lille seront les deux représentants français. Le club nordiste n'a pas bénéficié d'un groupe facile puisqu'il devra affronter le Milan AC, le Celtic Glasgow et le Sparta Prague. Dans ces conditions, les Dogues devront se montrer sérieux et appliqués pour espérer sortir de cette poule relevée. Pour Nice, il faudra affronter les allemands de Leverkusen, les tchèques du Slavia Prague puis les israélien du Sheer-Sheva. La première journée de cette Ligue Europa remportée par le FC Séville la saison dernière aura lieu le 22 octobre prochain. La finale est elle prévue le 26 mai 2021 dans le stade de Gdansk en Pologne.

