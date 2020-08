Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue Europa : Les favoris Manchester United et l'Inter Milan en demi Reuters • 11/08/2020 à 00:11









Ligue Europa : Les favoris Manchester United et l'Inter Milan en demi par Adonis Vesin (iDalgo) L'Inter a dominé mais les Nerazzurri ne se sont imposés que d'une longueur contre le Bayer Leverkusen. Barella (15e) et Lukaku (21e) ont permis aux Italiens de mener 2-0, avant que le prodige allemand Kai Havertz ne réduise l'écart (24e). Sous la houlette d'un très bon Lukaku, les Intéristes ont multiplié les occasions sans trouver le chemin des filets et avec deux penalties refusés par la VAR. Dans l'autre quart de la soirée, Manchester United a été poussé en prolongation par Copenhague et Karl-Johan Johnsson. Le gardien danois (ex-Guingamp) a été incroyable, avec pas moins de 13 arrêts sur les 14 tirs cadrés de Manchester United. Il n'a toutefois rien pu faire sur le penalty de Bruno Fernandes (95e), provoqué par le Français Anthony Martial. Ils connaîtront leur adversaire après les quarts de ce mardi soir (21 h) puisque l'Inter affrontera le vainqueur de Chakhtar Donetsk (Ukraine) - FC Bâle (Suisse). Manchester United défiera, lui, Séville (Espagne) ou Wolverhampton (Angleterre).

