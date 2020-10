Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue Europa : le Milan s'en sort au bout de la nuit, Tottenham qualifié Reuters • 02/10/2020 à 00:01









Ligue Europa : le Milan s'en sort au bout de la nuit, Tottenham qualifié par Florian Burgaud (iDalgo) Ce jeudi, à la veille du très attendu tirage au sort des poules de la Ligue Europa, les derniers tickets donnant accès à la C3 étaient décernés à l'occasion des barrages, disputés sur un match sec. En l'absence de Zlatan Ibrahimovic, touché par le coronavirus, l'AC Milan a connu soirée à rallonge sur la pelouse de Rio Ave. Obligés d'aller en prolongation, ils ont été très vites menés 2-1 avant de recoller sur penalty dans le temps additionnel. La séance de tirs au but, elle, a viré à la folie puisque certains joueurs ont dû tirer à deux reprises : finalement, et alors que les deux gardiens avaient manqué leur tentative, les Lombards s'imposent 9-8 et verront les poules de la Ligue Europa. Par ailleurs, le FC Bâle s'est fait éliminer par le CSKA Sofia et Wolfsburg par l'AEK Athènes. Le Tottenham de José Mourinho se qualifie sans encombres en écrasant le Maccabi Haifa 7-2. Même finalité pour Cluj, Grenade, Belgrade, Eindhoven, Zagreb, Liège, le Celtic, Dundalk, les Rangers ou le LASK Linz, tombeur du Sporting Lisbonne.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.