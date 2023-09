information fournie par So Foot • 01/09/2023 à 16:14

Ligue Europa : le groupe de Toulouse

Du lourd pour retrouver l’Europe.

Vainqueur de la Coupe de France la saison dernière, le TFC aura la lourde tâche de ramener quelques points dans la besace de l’indice UEFA français. Pour ce faire, les Violets retrouvent Liverpool, seize ans après leur confrontation en tour préliminaire de Ligue des champions. En plus des Reds , les coéquipiers de Logan Costa sont tombés sur l’Union Saint-Gilloise, l’un des épouvantails du chapeau 3 et quart de finaliste de la dernière édition. Pour le chapeau 2, Toulouse a eu plus de chance en tirant le club autrichien de LASK.…

EL pour SOFOOT.com