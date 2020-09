Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue Europa : fin de l'aventure pour le Stade de Reims Reuters • 24/09/2020 à 21:01









Ligue Europa : fin de l'aventure pour le Stade de Reims par Florian Burgaud (iDalgo) Après le Paris Saint-Germain dans les années 1980 et les Girondins de Bordeaux il y a trois étés de cela, les Hongrois du MOL Fehervar FC, ex-Videoton, ont mis fin aux rêves européens d'un nouveau club français, le Stade de Reims. De retour sur la scène continentale 57 ans plus tard, les joueurs de David Guion ont semblé attendre, tout au long d'une rencontre ennuyeuse à six frappes cadrées, les tirs au but, fort de leur portier Predrag Rajkovic, spécialiste de l'exercice. Au bout de la prolongation, Thomas Foket, pour un second carton jaune bête, était même expulsé mais cela n'empêchait pas l'arbitre de siffler le début de la séance de tirs au but... Mais lors de celle-ci, Rajkovic ne fit pas de miracle et ses coéquipiers, dont un Boulaye Dia fantomatique pendant 120 minutes, manquaient leurs deux premières tentatives. C'est finalement le Français Loïc Nego, ancien joueur du FC Nantes, qui envoyait le club de Szekesfehervar en barrage de la C3. En prenant Rajkovic à contre pied, comme un symbole de la tactique rémoise du soir.

