Ligue Europa : ça passe pour Copenhague et le Chakhtior Donetsk

par Pierre Sarniguet (iDalgo) Les huitièmes de finale retour ont débuté en Ligue Europa. Défait 1 but à 0 à l'aller, Copenhague a réussi à inverser la balance face aux turcs du Istanbul Basaksehir grâce à un succès 3 buts à 0 à domicile. J. Wind auteur d'un doublé et R. Falk Jensen ont permis au club danois de passer au stade des quarts de finale. En Ukraine, le Chakhtior Donetsk s'est défait des allemands de Wolfsburg en toute fin de match : Moraes Junior à la 89ème et à la 93ème et Solomon à la 91ème ont permis de parachever la qualification de leur équipe pour les quarts de finale qui se joueront à partir du 10 août.

