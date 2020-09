Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue Europa : aucun problème pour les têtes d'affiche Reuters • 17/09/2020 à 23:13









Ligue Europa : aucun problème pour les têtes d'affiche par Florian Burgaud (iDalgo) Dans la foulée de la qualification historique de Reims, les gros clubs des championnats européens, également, n'ont pas connu la hantise de se faire sortir par des clubs plus modestes. L'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic, buteur, gagne 2-0 sur la pelouse dublinoise des Shamrock Rovers, Wolfsburg sort Kukesi, Bâle bat Osijek en prolongation, Tottenham, mené jusqu'à la 80e, s'impose finalement 2-1 face au Lokomotiv Plovdiv avec un but victorieux de Tanguy Ndombélé alors que le FC Copenhague et Galatasaray se qualifient également. En revanche, le BATE Borisov, habitué des campagnes européennes automnales, a été sorti tout comme le Dynamo Moscou, battu par le Lokomotiv Tbilisi. Le troisième tour de qualification aura lieu jeudi prochain.

