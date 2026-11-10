Ligue des nations : un problème de chaussettes lors du match France-Belgique a coûté 10 000 euros à la fédération

Ligue des nations : un problème de chaussettes lors du match France-Belgique a coûté 10 000 euros à la fédération

La sauce à part ou sur les frites ? Sur la boulette ! Des nouvelles du chaussettes-gate. Lors de la dernière trêve internationale, la rencontre France-Belgique du 28 septembre avait vu son coup d’envoi décalé de quelques minutes en raison… de straps de la mauvaise couleur collée sur les chaussettes (rouges) des joueurs. Une étourderie non-vérifiée par le staff et qui va à l’encontre de l’article 6.07 du règlement de la Ligue des nations, comme le rapporte RMC Sport ce lundi.

Facture salée

Après avoir dû se mettre en conformité et finalement débuter la rencontre à la bourre, les Bleus ont vu la facture tomber. Et celle-ci est salée : 10 000 euros , selon les informations de L’Equipe. Ca fait cher l’étourderie, mais l’UEFA en a profité pour rappeler qu’on ne rigole pas avec le protocole, réglé comme une horloge suisse, évidemment.…

JD pour SOFOOT.com